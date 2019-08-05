هشام عباس يطرح "شاري بالغالي" ضمن ألبومه الجديد

"شاري بالغالي".. أحدث أغنيات الفنان هشام عباس، ضمن ألبومه الجديد، على موقع "يوتيوب"، من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.





يعود الفنان هشام عباس، من جديد إلى التعاون مع المنتج الكبير محسن جابر، وشركتي "مزيكا" و"عالم الفن" بعد فترة من الغياب، من خلال ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذي يطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويضم مجموعة متنوعة من الأشكال الغنائية.



