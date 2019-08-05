نجم برشلونة "المنبوذ" على رادار إيفرتون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، قد دخل في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إيفرتون دخل المنافسة لضم النجم الكرواتي، لتدعيم خط وسطه، حيث أكد ماركو سيلفا مدرب الفريق الأزرق على رغبته بسرعة ضم اللاعب.



