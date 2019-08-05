الأهلي يعلن آلية الحجز الإلكتروني لمباراة إطلع بره





أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، على فتح باب الحجز الإلكتروني (اون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور ال64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشر صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء.





وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية» وذلك من خلال الرابط التالي:





https://ticketing.ahlyegyptfans.com





وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/يسار، و200 جنية للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ «فوري بلس».. وفي حالة حدوث أى مشكلة في عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على الفيس بوك





https://www.facebook.com/Ahlyfancard/





وتقام مباراة الأهلي و”اطلع برّه” يوم 11 من أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب، بعدما أتفق الأهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.



