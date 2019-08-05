كاميرا مراقبة ترصد لحظة تفجير معهد الاورام المروع (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة لحظة تفجير معهد الاورام، الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة السيدة زينب، وأسفر تفجير معهد الاورام عن مقتل 20 شخصًا و أكثر من 30 مصابًا.





وقالت وزارة الداخلية، إن تفجير معهد الاورام حدث نتيجة حادث تصادم، وإن إحدى السيارات المتسببة بالحادث كانت تحوي كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في تفجير معهد الاورام كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مضيفة أن السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.





وأشارت الداخلية، إلى أن الفحص المبدئي لآثار تفجير معهد الاورام، كشف عن تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.





وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في حادث تفجير معهد الاورام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وبحسب البيان، فقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.





وكشفت المعاينة الأولية أن حادث تفجير معهد الاورام نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام ووجود حفر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 10 سيارات تطايرت وسقط بعضها على الأرض مما أسفر عن اشتعال النيران بها وبعضها سقط في مياه النيل.



