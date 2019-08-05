السفير البريطاني: ندعم مصر في قطاع النقل بمشروع بناء خط مونوريل
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:55 م
أحمد الشيخ
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قال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر: "أنا سعيد بأن المملكة المتحدة تتعاون مع مصر لدعم تَطورها في هذا القطاع الحيوي. ستقدم بومباردييه ترانسبورت، وهي شركة بريطانية ذات جذور كندية، أحدث تكنولوجيا لبناء خط مونوريل على طراز عالمي سيوفر المشروع فرص عمل، ويدعم خطة مصر لتحديث وسائل النقل العام لجميع المصريين ".
جاء ذلك تعليقًا على توقيع العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة بومباردييه للنقل لبناء خطين مونوريل الأول يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والثاني مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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