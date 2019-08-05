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اتحاد جدة يعبر ذوب آهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:59 م
اتحاد جدة يعبر ذوب آهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا
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الفجر الرياضي
 
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حقق اتحاد جدة السعودي فوزًا صعبًا على ضيفه ذوب آهان الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم زوباهان عبر هدف قاسم حداديفار في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد الاتحاد بهدفين عن طريق لويس خيمينيز (9) وزياد الصحفي (72).


وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 12 آب/أغسطس على ستاد نادي العربي في الدوحة.


ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.

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