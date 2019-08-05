"أحمرار الغروب".. تعرف على الأسباب والتفسير العلمي للظاهرة

لاحظ سكان القاهرة الكبرى ظاهرة فلكية تتمثل في "أحمرار الغروب"، هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسحب عالية جدًا وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق والذي يصل لنحو 80 كيلومتر، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع الآن.



