خالد بن سلطان الفيصل: رالي دكار في السعودية سيقطع 9 آلاف كلم

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، أن التحضيرات الخاصة برالي دكار العالمي الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 5-17 يناير 2020، تسير على قدم وساق، مبيناً أن الاتحاد يواصل استقبال طلبات المشاركين في الرالي بفئاته المختلفة التي يتوقع أن يتجاوز عدد المتسابقين فيها 300 متسابق.





وقال في تصريح عقب لقائه بأمير منطقة تبوك في الإمارة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز اليوم (الاثنين): إن رالي دكار العالمي سيمر بـ6 مناطق في المملكة بدءاً من مدينة جدة، مروراً بمنطقة المدينة المنورة ثم مدينتي الوجه ونيوم ثم حائل والمنطقة الشرقية، ثم الربع الخالي، وانتهاءً بمدنية الرياض تحديداً "مشروع القدية"، وذلك على مدى أسبوعين بطول 9 آلاف كيلومتر.





وأكد أن رالي دكار يعد فرصة مهمة للتعريف بالجوانب السياحية والتراثية والتاريخية للمملكة، ويعكس إمكانات المملكة وشبابها، حيث سيشارك 80 من المتسابقين من 60 جنسية من مختلف دول العالم، و20 من أبناء المملكة، مشيراً إلى أن رياضة السيارات والدراجات النارية تحظى بدعم الهيئة العامة للرياضة أسوة بباقي الرياضات، مثمناً لأمير منطقة تبوك والجهات الحكومية بالمنطقة دعم للبطولة وتذليل الصعاب في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني وإظهاره بالشكل الذي يليق بطموحات أبناء الوطن، مبيناً أن الرالي سيشهد متابعة محلية وعالمية وسيحظى بإقبال جماهيري من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.





وأبان الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أن الاتحاد وفي ذات السياق يستعد لانطلاق بطولة السعودية للراليات الصحراوية التي ستواصل فعالياتها من العلا مرورا بنيوم وتقام في الرابع من شهر نوفمبر القادم وتستمر أسبوع، للتحضير لرالي دكار العالمي، وهي امتداد لمراحل البطولة لعام 2019 في جولتها الثانية التي انطلقت من منطقة عسير في شهر يوليو، لتنتهي برالي المنطقة الشرقية في شهر ديسمبر القادم.