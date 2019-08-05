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لاسارتي ينفرد بجلسة مع عاشور بتدريبات الأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:51 م
لاسارتي ينفرد بجلسة مع عاشور بتدريبات الأهلي
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عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع حسام عاشور، كابتن الفريق، على هامش المران المسائي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.


وجاءت جلسة المدير الفني مع قائد الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية ونقل تعليمات خاصة له، بإعتباره أقدم اللاعبين، والاستفسار عن حالته البدنية خلال المرحلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.

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