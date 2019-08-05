رئيس جامعة القناة يشهد التدريب الميداني لطلاب كلية زراعة

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس على دور التدريب العملى فى تأهيل الطلاب لسوق العمل وخلق فرص عمل، فالتدريب الجيد يقدم خريج ذو مهارات ومعارف وقادر على تلبية احتياجات سوق العمل، جاء ذلك خلال زيارته لمصنع فوديكو للصناعات الغذائية وذلك للوقوف على البرنامج التدريبى المقدم لطلاب كلية الزراعة قسم الصناعات الغذائية.





وأعرب الدكتور طارق راشد عن سعادته بطلاب كلية الزراعة الذين يقدمون صورة وبصمة جيدة عن كليتهم وجامعتهم من خلال التدريب الذي يعد تطبيق عملي للدراسة النظرية بسنوات التخصص، مشيرا أن الكلية توفر الزيارات الميدانية للشركات والمزارع والمصانع المتخصصة للطلاب المتدربين.





رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتور حلمى عمران الأستاذ بكلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة وأضاف الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة أن طلاب قسم الصناعات الغذائية يقدم لهم برنامج تدريبى شامل بشركة فوديكو.





حيث يبدأ التدريب بمصنع العصائر والمركزات ثم أقسام التعبئة ومصنع الخضروات المجمدة والمعامل الكيماوية والمعامل الميكروبيولوجى وذلك على ثلاث أفواج كل فوج يتم تدريبة على مدار أسبوعين.



