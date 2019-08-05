حلمي بكر يدعم حملة التبرع لمعهد الأورام

أكد الملحن حلمي بكر، دعمه الكبير لحملة النائب عبدالرحيم علي، للتبرع لمستشفى معهد الأورام، والتي طالها العمل الإرهابي الخسيس الجبانـ وتحويل المحنة إلى منحة.





وشدد حلمي بكر، على أن كل من يستطيع أن يساعد ولم يساعد، أن يساند هذه الحملة، وعلى كل من ساند وأعطى، أن يساهم لكي نري مصرنا في الأفضل.





وتابع: "أؤكد أن الشعب المصري أجدع وأخلص شعوب العالم نحن شعوب تحب بعضها البعض".





وكان الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، افتتح باب التبرعات لمعهد الأورام بمبلغ خمسين ألف جنيه، تحت شعار "تعالوا نحول المحنة إلى منحة".





وطالب "علي"، في بيان له اليوم الإثنين، رجال الأعمال بالتبرع للمعهد لتحويل تلك المحنة إلى منحة، وتوصيل رسالة للإرهاب وحلفائه بأن المصريين يدٌ واحدة في مواجهة الإرهاب.وكان النائب عبدالرحيم علي دعا اليوم ، وتحت شعار "تعالوا نحول المحنة إلى منحة"، افتتح الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، باب التبرعات لمعهد الأورام بمبلغ خمسين ألف جنيه.









وطالب "علي"، في بيان له اليوم الإثنين، رجال الأعمال بالتبرع للمعهد لتحويل تلك المحنة إلى منحة، وتوصيل رسالة للإرهاب وحلفائه بأن المصريين يدٌ واحدة في مواجهة الإرهاب.







