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أول تعليق من سولشاير بعد حسم صفقة ماجواير

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:46 م
أول تعليق من سولشاير بعد حسم صفقة ماجواير
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يعتبر النجم الإنجليزي بفريقه، هاري ماجواير، حاليًا أحد أفضل المدافعين في العالم. 

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "يسُرّني التعاقد معه، يمتاز ماجواير بقراءة اللعب ويتمتع بحضورٍ قوي في الملعب بالإضافة لقدرته على اللعب تحت الضغط وهدوئه أثناء حيازة الكرة، سينسجم ماجواير مع زملائه اللاعبين داخل وخارج الملعب".

ويُضيف مدرب الشياطين الحمر: "يحظى مغواير بشخصية مميّزة ويشكّل انضمامه لنا إضافةً رائعة، أرحّب بهاري ماجواير في مانشستر يونايتد وأتطلّع للعمل معه استعدادًا للموسم الجديد".
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