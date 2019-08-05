أول تعليق من سولشاير بعد حسم صفقة ماجواير

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يعتبر النجم الإنجليزي بفريقه، هاري ماجواير، حاليًا أحد أفضل المدافعين في العالم.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "يسُرّني التعاقد معه، يمتاز ماجواير بقراءة اللعب ويتمتع بحضورٍ قوي في الملعب بالإضافة لقدرته على اللعب تحت الضغط وهدوئه أثناء حيازة الكرة، سينسجم ماجواير مع زملائه اللاعبين داخل وخارج الملعب".



