bein sport مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت لايف.. بث مباشر مباراة النصر والوحدة كورة ستار جودة عالية

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر kora live، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي، في تمام الثامنة مساء الأثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





مشاهدة مباراة النصر والوحدة حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمى: برادلي جونز

في الدفاع: سلطان الغنام، برونو أوفيني، مايكون، عبدالرحمن العبيد

في الوسط: عبد العزيز الجبرين، الخيبري، الدوسري، جوليانو، أحمد موسى.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.





بينما جاء تشكيل الوحدة المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشامسي

في الدفاع: محمد المنهالي، الكربي، حمدان الكمالي، تشانج ووريم

في الوسط: فواز عوانه، منصور الحربي، ليوناردو، خليل الحمادي، إسماعيل مطر.

في الهجوم: سبيستيان تيجالي.





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