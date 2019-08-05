محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء ويطمئن على رئيس بيت العائلة
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:49 م
الفجر
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أدى الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، واجب العزاء في حرم الكاتب الصحفى مصطفى عمارة، نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ الاقليمية، بقرية الصافية بمركز دسوق، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولي العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وفى سياق متصل زار المحافظ، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ورئيس بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، للإطمئنان عليه بمقر كنيسة مارجرجس بدسوق، بعد إجراء جراحة قلب مفتوح بإحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، متمنيًا له الشفاء العاجل.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.
وفى سياق متصل زار المحافظ، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ورئيس بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، للإطمئنان عليه بمقر كنيسة مارجرجس بدسوق، بعد إجراء جراحة قلب مفتوح بإحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، متمنيًا له الشفاء العاجل.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.
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