دار الإفتاء تعرض فيديو توضيحي لـ آداب فريضة الحج

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عرضت صفحة دار الإفتاء الرسمية، عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو توضيحي بطريقة الرسوم المتحركة لتوضيح عظمة شعيرة الحج، والآداب التي يجب أن يتحلى بها الحاج خلال موسم الحج.



هذا وقد قال الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس بعثة الحج الرسمية، إن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مشكلة لمتابعة بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة هذا العام 80 ألف حاج.



وأكد رئيس بعثة الحج الرسمية، خلال تصريحات صحفية، قبل مغادرته للأراضي المقدسة، أن الغرفة المنعقدة بالأراضي المقدسة لم تسجل أي عقبات أو مشكلات تواجه الحجاج هناك، مشيرا إلى أن وفد بعثة الدولة الرسمية تفقد الفنادق والمطابخ والمستشفيات التي تستقبل الحجاج المصريين هناك، مشيرا إلى أن هناك حالات من كبار السن مصابي الأمراض المزمنة تم اسعافهم على مدار الفترة الماضية.

