إيطاليا: بداية تعافى متواضعة للاقتصاد المحلى

اقترح استطلاعان للرأى، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإيطالي قد يستعد لتعافي متواضع في الأشهر القليلة المقبلة، مما يمنح الحكومة مساحة لالتقاط الأنفاس في الوقت الذي تستعد فيه ميزانية صعبة لعام 2020 في الخريف.

ووفقاً لوكالة رويترز، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان راكداً على نطاق واسع في الأرباع الخمسة الماضية ، وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في الربع الثاني على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي.





وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين، إن الأمور قد تكون على وشك التحسن، مستشهداً بمؤشره الرئيسي لشهر يوليو، في حين أظهر مسح منفصل لنشاط قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في نفس الشهر.





وأوضح مكتب الإحصاء في نشرة اقتصادية شهرية، تحسن الثقة الشهر الماضي بين كل من الشركات والمستهلكين، الذين هم أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد والوظائف.





وقال مكتب الإحصاء إن مؤشره الرائد المركب "توقف عن الاتجاه النزولي (الذي كان قائما) منذ نهاية العام الماضي ، مشيرا إلى سيناريو للتحسن الطفيف في مستويات الإنتاج".





ويشهد سوق العمل في إيطاليا انتعاشًا منذ عدة أشهر ، على الرغم من الاقتصاد الراكد.





وذكر مكتب الإحصاء الأسبوع الماضي أن معدل البطالة انخفض إلى 9.7% في يونيو، أقل من التوقعات وأدنى قراءة منذ يناير 2012، في حين ارتفع معدل التوظيف إلى أعلى مستوى على الإطلاق.