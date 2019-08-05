بشري سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة ميسي

كشف ادريا البيتس الصحفي بإذاعة "كادينا سير" الاسبانية عن مفاجأة سعيدة للجماهير الكتالونية بخصوص إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا، وموعد عودته للملاعب مجددًا.





وقال "البيتس" في تصريحات اليوم: " إصابة ميسي ليست خطيرة ويجب أن يصل في الوقت المناسب للمشاركة في أول مُباراة في الدوري الاسباني ضد أتليتك بلباو".





وأشارت تقارير صحفية أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في أولي مباريات برشلونة بالدوري الاسباني أمام بلباو.





وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية في الساق خلال تدريبات برشلونة، واستبعد من قائمة فريقه في الجولة التحضيرية للموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.