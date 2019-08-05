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وزير الرياضة يدعم جولة الرحالة علي عبده بمحافظات مصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:40 م
وزير الرياضة يدعم جولة الرحالة علي عبده بمحافظات مصر
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أسماء قورة
 
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وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تنظيم جولة بدراجة كهربائية تجوب معظم محافظات الجمهورية، للرحالة المصري علي عبده، لدعم السياحة وتوثيق المعالم التاريخية والأنشطة الصناعية، والمشاريع القومية الجديدة، وتسجيل رقم قياسي ثالث لدي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.


يأتي ذلك ضمن خطة تطوير أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة ووضع مصر على خريطة تنظيم الأحداث العالمية بما يضمن الترويج السياحي لمصر، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وضرورة الاعتماد عليها في كافة مناحي الحياة، لما لها من أهمية كبري في الحفاظ على البيئة.


تهدف تلك الفاعلية إلى التوعية باستخدام المركبات الكهربائية في مصر والحد من استهلاك الوقود وانبعاث العوادم والتلوث، بالإضافة إلى حث المجتمع المصري علي استخدام الدراجات في التحركات اليومية للحد من الزحام، وجذب الانتباه العالمي لسياحة السفاري والمغامرات في مصر، وتوفير كافة المعلومات التي من شأنها تنشيط السياحة وزيادة حركة السياحة المصرية، والتعريف بمصر الحقيقية بشكل أفضل، والتسويق لها بشكل متطور ومحترف، علاوة على تعريف المصريين بقيمة بلدهم.
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