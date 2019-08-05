ما هي حركة حسم المتهمة بتفخيخ السيارة التي تسببت بانفجار المنيل؟

شهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا، مساء أمس الأحد، نتج عن تصادم سيارة مفخخة مع 3 سيارات أخري وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات، أدت لحدوث التصادم إلى انفجارها، توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الارهابية وراء الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" بالمنيل، مساء أمس الاحد، والذي تبين أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات اخرى وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وانتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين أنها احدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ احدى العمليات الارهابية بمعرفة احد عناصرها.

وجاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وريث الإخوان

بذلت الأجهزة الأمنية المصرية جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لمحاصرة إرهاب جماعة الإخوان، الذي وصل ذروته بعد سقوطهم المدوي في مصر عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، وحركة "حسم" أحد الأذرع الإرهابية لتنظيم الإخوان، الوريث الشرعي للتنظيم المسلح داخل الجماعة .

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 11 فبراير 2016 يقضي بحظر حركة حسم ومصادرة أموالها ومقراتها، على خلفية تبنيها أعمالا توصف بالإرهابية في مصر.

نشأة الحركة

أعلنت حركة "حسم" الإخوانية عن نفسها في يناير 2014، كحلقة متصلة للعنف الإخواني، وعلى الرغم من أنها إدعت زورًا أنها حركة ثورية تهدف إلى تحقيق مبادئ ثورة يناير بطرق سلمية إلا أنها سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي كحركة دموية، وتبنت لاحقا أعمالاً تخريبية وعمليات اغتيال.

وعقب مقتل محمد كمال مسئول اللجان النوعية داخل جماعة الإخوان في أكتوبر 2016، الذي كان مكلفا بتشكيل جماعات العنف داخل الجماعة ونشر الفوضى في مصر، كشفت مصادر أمنية، أن الوثائق والأوراق التي عثرت عليها مأمورية ضبط قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، تحتوي على كم هائل من المعلومات عن الخلايا العنقودية للتنظيم ومخطط لتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية.

أبرز عملياتها الإرهابية

شارك التنظيم في عملية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في 29 يونيو عام 2015، و محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق في 5 أغسطس 2016، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز في الأول من أكتوبر 2016.

كما تورط التنظيم في عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح في 4 نوفمبر 2016 بتفجير سيارة مفخخة أمام منزله، واغتيال 6 من رجال الشرطة باستهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام في شارع الهرم بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة، واغتيال 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين في حادث استهداف سيارة شرطة بمدينة نصر شرق القاهرة، تفجير سيارة تابعة لقوات الأمن بمنطقة المعادي، في ساعات الصباح الأولى، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين في 19 يوليو 2017.

هشام بركات

في 29 يونيو 2015، اغتالت حركة حسم، المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.

في مايو 2016 نشرت صحف مصرية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات نصاً وبالصوت والصورة مع المتهمين وكان بعضها في مسرح الجريمة، والتي كشفت أن مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية.

علي جمعة

نجا الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من محاولة اغتيال، في اغسطس 2016، أثناء مغادرة منزله بمنطقة 6 أكتوبر، فيما أصيب حارسه في تبادل لإطلاق النار مع المسلحين.

تلقت مباحث أكتوبر بلاغا بإطلاق نار على مفتى الجمهورية السابق أثناء خروجه من منزله للصلاة، وأفاد البلاغ بأن حارساً أصيب في الحادث وجرى نقله إلى المستشفى.

شارك في العملية 4 ملثمين مسلحين تركوا سيارتهم قرب فيلا الشيخ على جمعة، وانتظروه حتى نزل من فيلته المجاورة للمسجد، وبمجرد أن دخل الحديقة الأمامية للفيلا 3 منهم أطلقوا عليه أعيرة نارية بينما كان الرابع يحمل كاميرا، فبادلهم الحرس بإطلاق النار إلا أن أحد الحراس أصيب بطلق ناري في قدمه، وفر الملثمون مستقلين سيارة كانت تنتظرهم.

وذكرت مصادر مقربة من الدكتور على جمعة، أن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الدكتور أحمد جمعة، أثناء دخوله مسجد "فاضل" بمدينة 6 أكتوبر لأداء صلاة الجمعة. وأضافوا أن حراس "جمعة" تمكنوا من إدخاله إلى المسجد دون أن يصيبه مكروه.

زكريا عبد العزيز

حاولت الحركة في 29 سبتمبر 2016 قتل زكريا عبد العزيز أحد كبار مساعدي المدعي العام في مصر بينما كان عائدا من مكتبه في شرق القاهرة، بواسطة قنبلة لكن العملية فشلت، على الرغم من إصابة أحد المارة.

وأعلنت الحركة في 4 نوفمبر 2016 مسؤوليتها عن محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح في مدينة نصر، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن عشرين عاما في عام 2015.

وأعلنت الحركة يوم 9 ديسمبر 2016 مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش على الطريق الرئيس بالقرب من مجمع أهرامات الجيزة على مشارف القاهرة، أسفر عن مقتل ستة من ضباط الشرطة المصرية.

الموقف الدولي

أعلنت الإدراة الأمريكية وضع حركة "حسم" الإخوانية على قوائم الإرهاب، في 31 يناير 2018، وقالت وزارة الخارجية اﻷمريكية إن القرار استهدف تنظيمات وقيادات إرهابية رئيسية تهدد الاستقرار في الشرق اﻷوسط، وتقوض عملية السلام.

وفي ديسمبر2017، قررت الحكومة البريطانية إدراج كل من حركتي "حسم" و"لواء الثورة" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب بيان نشرته صفحة السفارة البريطانية بالقاهرة، وأغلقت إدارة "تويتر" في مطلع أكتوبر 2016 حساب حركة "حسم" لنشره محتوى يحض على الكراهية والعنف.