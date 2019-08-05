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ميسي يعلن الحرب على نجم برشلونة الجديد (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:02 م
ميسي يعلن الحرب على نجم برشلونة الجديد (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
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سلط برنامج "JUGONES" الإسباني الشهير، الضوء على لحظة الجفاء من قبل ليونيل ميسي نجم برشلونة تجاه زميله في الفريق أنطوان جريزمان، خلال مباراة البرسا أمام آرسنال في نهائي كأس خوان جامبر.

وقال مقدم البرنامج الإسباني، ميسي تلاشي تحية جريزمان عندما خرج الأخير من المباراة، وخلال 15 دقيقة معًا على دكة البدلاء، ميسي تجامل جريزمان تمامًا ولم يعيره أي إنتباه، حتي أنه لم يحدث بينهما أي كلمة أو نظرة.

يذكر أن ميسي كان من الرافضين للتعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



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