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بروفات أكشن مكثفة لـ محمد إمام فى المقطم لتصوير "لص بغداد"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:27 م
بروفات أكشن مكثفة لـ محمد إمام فى المقطم لتصوير لص بغداد
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الفجر الفني
 
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يجرى حاليا النجم محمد إمام، بروفة حية فى المقطم بإشراف مصمم المعارك والأكشن "أندرو" والمخرج أحمد خالد موسى، وذلك من أجل تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات خطرة، ضمن أحداث فيلمه "لص بغداد"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ومن المقرر تصوير المشاهد بدءا من غدا الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، ويشارك فى المشاهد محمد امام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل.


وفى سياق متصل، انتهى فريق العمل من تصوير عدة مشاهد داخل "نايت كلوب" جمعت بين امام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، لينتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكور داخلى آخر خلال الأيام المقبلة، تحديدا عقب الإنتهاء من مشاهد الأكشن الحالية.

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