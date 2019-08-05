"ادعموا معهد الأورام لعلاج الغلابة".. رئيس جامعة القاهرة يدشن هاشتاج لدعم المعهد

أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، هاشتاج علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر لدعم المجتمع المدني للمعهد القومي للأوارم، بعد تعرض المعهد لتلفيات في المنشآت والواجهة في المبني الإداري بسبب إنفجار سيارة محملة بالمتفجرات أمام مبني المعهد علي كورنيش النيل.





وقال الدكتور محمد الخشت، إنه مع بدء العمل فورا في إصلاح تلفيات معهد الاورام بواسطة المقاولين العرب، تحت إشراف لجنة هندسية من جامعة القاهرة ، وفي نفس الوقت المعهد يعمل لخدمة المرضى والمترددين على المعهد.



