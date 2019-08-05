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"ادعموا معهد الأورام لعلاج الغلابة".. رئيس جامعة القاهرة يدشن هاشتاج لدعم المعهد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:17 م
ادعموا معهد الأورام لعلاج الغلابة.. رئيس جامعة القاهرة يدشن هاشتاج لدعم المعهد
الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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آية حمروشي
 
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أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، هاشتاج علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر لدعم  المجتمع المدني للمعهد القومي للأوارم، بعد تعرض المعهد لتلفيات في المنشآت والواجهة في المبني الإداري بسبب إنفجار سيارة محملة بالمتفجرات أمام  مبني المعهد علي كورنيش النيل.

وقال الدكتور  محمد الخشت، إنه مع بدء العمل فورا في إصلاح تلفيات معهد الاورام بواسطة المقاولين العرب، تحت إشراف لجنة هندسية من جامعة القاهرة ، وفي نفس الوقت المعهد يعمل لخدمة المرضى والمترددين على المعهد.

وأضاف الدكتور الخشت في الهاشتاج :" معهد الأورام لكل المصريين، ومعهد الأورام لعلاج الغلابة ، ومعهد الأورام ثروة قومية، وادعم معهد الأورام، وادعموا معهد الأورام من أجل المصريين، واتبرع لمعهد الاورام، وانقذ حياة مريض،وحارب معانا نرجع معهد الاورام، ومتسيبهومش للسرطان".
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