الاتحاد الإفريقي يفاجئ الجزائر بتنظيم "الكان"

كشف وزير الرياضة الجزائري، رؤوف سليم برناوي، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استفسر عن مدى استعداد الجزائر لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا في 2021، في حال حدوث أي طارئ.









قال برناوي في مؤتمر صحافي: "كاف استفسر عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن قدرة الجزائر على تنظيم البطولة، علماً بأن نسخة 2021 من كاس الأمم الأفريقية من المقرر أن تقام في الكاميرون".









وأضاف برناوي: "نحن لا نسعى لتعويض الكاميرون، وأتمنى بكل قوة أن يستضيف هذا البلد بطولة كأس الأمم 2021".









وتابع: "أعتقد أن الجزائر لديها الإمكانيات لتنظيم "الكان"، وفي حال طلب منا ذلك فنحن جاهزون، الجزائر استثمرت 1.5 مليار دولار في بناء المنشآت الرياضية، وهذا رقم لم تصل إليه حتى دول أوروبية".









يذكر أن الجزائر استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا مرة واحدة 1990، وتوجت باللقب بالفوز في النهائي على نيجيريا 1-0.



