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شريف إكرامي يودي تدريبات تأهيلية بالأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:10 م
شريف إكرامي يودي تدريبات تأهيلية بالأهلي
شريف اكرامي
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علي نبوي
 
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أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق للأحمر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة..

 

ويخضع شريف إكرامي، لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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