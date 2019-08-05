تكثيف العمل لتطوير مبنى التأهيل الاجتماعي الشامل بالسويس (صور)



جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للاعمال التي تتم بالمبني والتي رافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين.

يذكر ان مشكلة تراكم المياه الجوفية والصرف الصحي والعشوائيات المنتشرة بمني التأهيل الاجتماعي الشامل بالمثلث منذ عام 1979 لم يتطرق إليها أحد.



واكد المحافظ علي المقاولين المتطوعين تكثيف الاعمال والقضاءعلي المشكلة نهائيا، مشيرا الي ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقتحم المشكلات المزمنة التي مر عليها سنوات طويلة اسوة بما تم من أعمال ردم البرك المزمنة بمدينة السلام 1 بحي فيصل.



رافق المحافظ في الجولة رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ومرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي وعادل الدكروني رئيس المجلس القومي للاعاقة بالسويس ومحمود ابو زهرة رئيس قطاع السويس لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة ومديري الاسكان والطرق والادارات الهندسية بحي الاربعين ومسئولي المرور والمرافق والمقاولين المتطوعين.

قدم اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس الشكروالتقدير لمقاولي الصرف الصحي بالسويس المتطوعين وهم خلف عقبة وسيد شحاته وكرم عقيل لمشاركتهم المجتمعية في حل مشكلة تراكم المياه الجوفية والصرف الصحي والعشوائيات وتطويرمبني التأهيل الاجتماعي الشامل بمدينة المثلث بحي الأربعين.