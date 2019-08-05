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محافظ السويس يتفقد انتهاء تطوير منطقة السحاب بحي فيصل (صور)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:59 م
محافظ السويس يتفقد انتهاء تطوير منطقة السحاب بحي فيصل (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة انتهاء أعمال تطوير وتجميل ورصف منطقة السحاب وانشاء حديقة متنفس لأهالي المنطقة بمدينة الصباح بحي فيصل، مطالبا أهالي المنطقة الحفاظ علي ما تم تطويره من أعمال لتصبح السحاب منطقة حضارية بعد ازالة جميع محلات الخردة والعشوائيات ونقلهم إلى منطقة أخرى.

رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل ومديري الاسكان والطرق والصرف الصحي والادارات الهندسية بحي فيصل ومسئولي المرور والمرافق والشركة المنفذة.
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