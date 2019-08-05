نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 5/8/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 5/8/2019.





عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة.





أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.





قالت شركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنها غير مسؤلة عن انفجار شقة سيدي بشر قبلي، مؤكدة أن الحادث نتيجة عبث العميل في توصيلات الغاز الخاصة به دون الرجوع لها.





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها غداً الثلاثاء، ابتداء من الساعه الثالثة مساءا.





تستعد وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إقرار عدد من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع الجمارك؛ بما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي؛ وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة الجمركية.





قرر البنك المركزي، تعطيل العمل 3 أيام خلال الأسبوع المقبل من الأحد وحتى الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



