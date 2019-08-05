ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:53 م
وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس.

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به، بعد ذلك زار مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعًا لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

إثر ذلك التقى وزير الداخلية قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

Advertisements
المزيد عن: وزير الداخلية متابعة ساحات خطة المسجد الحرام أمن الحج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
1
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات