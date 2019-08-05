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خاص| حقيقة فسخ عقد كهربا وانضمامه للأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:51 م
خاص| حقيقة فسخ عقد كهربا وانضمامه للأهلي
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق ولاعب نادي ديسبورتيفو أفيس الحالي حقيقة فسخ اللاعب عقده مع فريقه البرتغالي.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : اللاعب مستمر في البرتغال وما تردد عن فسخ عقده غير صحيح.


واضاف: نادي ديسبورتيفو أفيس حصل على كل المستندات الخاصة بملف القضية وتأكدوا من صحة موقفه من الناحية القانونية وأحقيته في فسخ العقد، اللاعب يحصل على البطاقة الدولية خلال ايام.


وتردد خلال الساعات الأخيرة أنباء عن فسخ كهربا عقده مع الفريق البرتغالي واقترابه من الانضمام للأهلي.

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