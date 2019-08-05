فصل المرافق عن 15 حالة لتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة بالقناطر الخيرية (صور)

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أعلنت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأثنين،عن قطع الكهرباء عن 15 حالة من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة خلال حملة لفصل المرافق عن كافة العقارات المقامة علي أراضي أملاك الدولة التي تم البت بقبول طلبات التقنين وتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة،لحين سداد مستحقات الدولة وذلك تحت إشراف نقراشي عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط وأحمد أبو الحسن مدير الأملاك بالمجلس وشرطة المرافق بالقناطر الخيرية.





وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ الإقليم وفي إطار الحرص علي سرعة تحصيل مستحقات الدولة من واضعي اليد علي أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017م ولائحته التنفيذية.





