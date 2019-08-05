ليلة بكى فيها الجميع.. حكايات على رصيف معهد الأورام (فيديو وصور)

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كعادة كل يوم، يجلسن بجوار أطفالهن، الوقت يمر ببطءٍ شديد، يتبادلن الحكايات، تهون كل منهن على الأخرى بقصتها، تحكي هذه عن بداية إصابة نجلها بالسرطان، وعن معاناته مع العلاج بالكيماوي؛ كأنه نار تسري في جسده، تتساقط دموعها حزنًا على عجزها عن التخفيف عنه، تبكي وتحتضنه، تهون عليه ببعض الكلمات التي يأست منها،: "سيشفيك الله يا صغيري وسنعود لمنزلنا قريبًا".



بينما تحكي أخرى عن معاناة السفر وقدومها من أقصى الصعيد، وعن اشتياقها لمنزلها ولبقية أطفالها.. وعلى الجانب الآخر تجلس إحداهما شاردة، تحمل صغيرتها، وتناجي ربها بشئ لا يعلمه سواهما.

فرق جمعهم صوت انفجار عالي هز أرجاء المكان، تهشمت الشرفات والأبواب، الزجاج يتطاير عليهم، وقع السقف على رؤوسهم وعلى أطفالهم، انطفأت الأنوار، الجميع يهرول، أصوات بكاء الأطفال تتزايد، النساء تصرخن،: "نجينا يا الله".







أخذت ابنتها وخرجت مسرعة من الباب الخلفي مع الآخرين، وعلى بعد خطوات من معهد الأورام، وصلت إلى أحد الشوارع الحانبية، لا تصدق أنها نجت.. افترشت الطريق، بكت بشدة، صوتها بدأ يعلو: "انفجار، انفجار، الدنيا اتهدت على راسنا، في عربية انفجرت أدام المعهد، جرينا، بقيت بقع وانا بجري، الناس بقت فوق بعضيها، مش عارفين ماتوا ولا حصلهم إيه، يارب استرها". أخذت ابنتها وخرجت مسرعة من الباب الخلفي مع الآخرين، وعلى بعد خطوات من معهد الأورام، وصلت إلى أحد الشوارع الحانبية، لا تصدق أنها نجت.. افترشت الطريق، بكت بشدة، صوتها بدأ يعلو: "انفجار، انفجار، الدنيا اتهدت على راسنا، في عربية انفجرت أدام المعهد، جرينا، بقيت بقع وانا بجري، الناس بقت فوق بعضيها، مش عارفين ماتوا ولا حصلهم إيه، يارب استرها".













وعلى أحد الأرصفة، وقف رجل مسن، حائرًا، يذهب يمينا ويسارا، ثم يعود إلى نفس النقطة، يحمل في يده، أوراق، لا يعلم وجهته، يقول إنه كان محجوزًا لإجراء عملية صباح الاثنين، وعندما سمع صوت الانفجار، خرج مسرعًا إلى الشارع.



عم عواد، من محافظة القليوبية، عمره ٥٦ عامًا، مصاب بورم على الرئة، تم تجهيزه لإجراء عملية، ولكن ماحدث أوقف كل شئ، افترش الطريق، وبصوتٍ منهك بدأ يردد: "مش عارف اعمل إيه دلوقت".







وروت إحدى العاملات بمعهد الأورام، تفاصيل عن الواقعة أثناء تواجدها بالداخل، حيث قالت إنهم فوجئوا بسارينة الإخلاء تطلق إنذارها وبعد إبطال صوتها انطلقت مرة أخرى في الساعة 11.30 مساء، مضيفة: "شوية وحدث انفجار ، والشبابيك والسقف المعلق بتاع التكييف وقع على المرضى".



وأضافت أن كل المتواجدين خرجوا بسرعة من المعهد، متابعة: "كل اللي ليه عيان خرج من الطوارئ، والإسعاف شالت ناس كتير".













