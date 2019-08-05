المملكة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقصر العيني في القاهرة
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:00 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.
وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.
Advertisements
المزيد عن: تدين المملكة القصر العيني القاهرة الحادث الارهابي
- المملكة تدين التفجير الذي وقع في كويتا الباكستانية
- المملكة تدين التفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية
- السعودية تُدين وتستنكر التفجير الانتحاري بمنطقة الشعلة غرب بغداد
- المملكة تدين الانفجار الإرهابي ببلدة خانقين شرق العراق
- السعودية تدين انفجار مقديشو وتجدد موقفها الرافض للإرهاب
- المملكة تدين تفجير إرهابي استهدف سوق في الموصل
- المملكة تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا بالموصل
- المملكة تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة العراقية
- السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في الصومال
- المملكة تدين وتستنكر تفجير مقديشو