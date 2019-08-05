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المملكة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقصر العيني في القاهرة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:00 م
المملكة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقصر العيني في القاهرة
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الفجر السعودي
 
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

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المزيد عن: تدين المملكة القصر العيني القاهرة الحادث الارهابي
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