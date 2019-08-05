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عاجل.. أزمة كبرى تواجه نجم الأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:01 م
عاجل.. أزمة كبرى تواجه نجم الأهلي
الاهلي
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محمد الصو
 
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قال عمار حمدي لاعب فريق النادي الأهلي إنه يتعرض لمضايقات وإلحاح متكرر من بعض الأشخاص من أجل الحصول على أموال منه بداعي مساعدته في الانتقال للأهلي.

 

وكشف عمار حمدي، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن أحد الأشخاص يدعى "حربي"، يطالبه بأموال مقابل مساعدته في الانتقال للأهلي رغم أنه لم يكن له أي دور وليس وكيل لاعبين من الأساس.

 

وتابع: "راضيت" هذا الشخص ب 10 آلاف جنيه له ومثلهم لشخص آخر معه رغم أنهم لا يستحقون ذلك بعد انتقالي للأهلي، لكنهم بعد عام يطالبونني بأموال جديدة دون وجه حق".

 

وواصل: "أبلغت هذا الشخص أنه ليس لديه حق عندي، وأبلغت المسؤولين بالأهلي بالأمر للتعامل معه".

 

وأكد لاعب الأهلي أنه يركز بكل قوة في التدريبات بالوقت الحالي وغير منشغل بأي أمور أخرى من أجل حجز مكانه بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

 

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