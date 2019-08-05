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عاجل.. الزمالك يستقر على المدرب الجديد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:59 م
عاجل.. الزمالك يستقر على المدرب الجديد
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استقر مسئولو نادي الزمالك على المدير الفني الجديد للفريق لقيادة الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد إقالة خالد جلال المدير الفني السابق.


ويتفاوض في الساعات الأخيرة الثنائي أمير مرتضي وأحمد مرتضي مع المدرب الألماني توماس دول والذي تم عرضه مؤخرًاعن طريق أحد الوكلاء


وتتكتم إدارة النادي الأبيض على المفاوضات مع المدرب حتى حسم الأمور مع المدرب الذي قاد من قبل الهلال السعودي في موسم 2011-2012 حيث تمت إقالته في يناير 2012 بعد الخسارة من أهلي جدة في الدوري.

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