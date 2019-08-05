بعد إصابة ميسي.. برشلونة يتجه لحسم صفقة البديل

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة

في العضلة النعلية من الدرجة الأولى، ليتغيب عن السفر مع بعثة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة.





وتشير التقارير المبدئية أن ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين، إلا أن الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة ستحدد مدة الغياب.



