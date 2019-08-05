دورة بولونيا الدولية للمصارعة : مروى العامري تحرز الميدالية الذهبية

احرزت التونسية مروى العامري الميدالية الذهبية لدورة بولونيا الدولية للمصارعة اثر تفوقها في المباراة النهائية امس الاحد على بطلة اسيا اللاعبة القرغيزية .

وكانت العامري فازت في نصف النهائي على بطلة اوروبا الروسية .

وتستعد المصارعة التونسية من خلال مشاركاتها الدولية للاستحقاقات الرياضية القارية والدولية القادمة وفي مقدمتها دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2020 .

وفي دورة رومانيا الدولية تحصل المصارع اسكندر الميساوي (وزن 87 كلغ) على الميدالية البرنزية في حين فاز امين القنيشي بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 130 كغ .