ثلاثة مستقلين يقدمون صباح اليوم الاثنين ملف ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

قدّم ثلاثة مستقلين صباح اليوم الاثنين ملفات ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل، ،وهم لزهر الغزلاني، وعمارة سعد اللاوي بن عباس، وخالد القلعي.

وقد قدم المترشحون الثلاثة ملفاتهم منقوصة من التزكيات اللازمة.

وأفاد الغزلاني البالغ من العمر 62 سنة من ولاية القصرين،الذي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة في انتظار استكماله قبل انتهاء الآجال القانونية، في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على النهوض بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية قادر على اخراج البلاد من الفقر والخصاصة مشيرا إلى أنه أعد دراسة في الغرض منذ 2016 بصفته باحثا اقتصاديا واجتماعيا

من جهته قال المترشح عمارة سعد اللاوي بن عباس، في السبعينات من عمره،الذي قدم بدوره مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة، في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على "انقاذ البلاد وتكريس الحرية والديمقراطية والقضاء على العنف والسماح بتعدد الزوجات وتشغيل الشباب بتوفير 24 ألف موطن شغل وتخصيص منح ب 500 دينار لكل مواطن .

المستقل خالد القلعي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

وأفاد القلعي (45 سنة)، وهو موظف بالقطاع الخاص وناشط بالمجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، في تصريح إعلامي، أنه سيقوم صحبة مجموعة من الشباب بانشاء حزب سياسي بعد الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يقوم على اصلاح قطاعات التعليم والصحة والأمن وانه لن يتحالف مع حركة النهضة.

يشار الى أن القلعي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة حيث لم يتمكن إلى حد الآن سوى من جمع 6 آلاف تزكية على أن يقوم باستكمال بقية التزكيات قبل انتهاء الآجال القانونية وفق تأكيده.

يذكر أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من النواب أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين.--

وقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الى غاية صباح اليوم الاثنين 19 ترشحا .