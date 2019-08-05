"الصيف ابتدى" أغنية "واما" الجديدة مع "نجوم ريكوردز" (فيديو)

طرحت "نجوم ريكوردز"، منذ قليل عبر قناتها على موقع يوتيوب أغنية فريق واما الجديدة بعنوان "الصيف ابتدى"، وهى نفس الأغنية التى تحمل اسم الألبوم الذى سيتم طرحه خلال أيام.

أغنية "الصيف ابتدى" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" بالتعاون مع "هاى واى"، ويأتى طرحها لتكون الثانية بعد أغنية "شمس بحر" و التى تم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى.

وتقول كلمات الأغنية

الصيف أبتدى هنغير جو كل ما نكبر كل ما نحلو..

العمر ماهوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاااااس..

الدنيا قمر فيها ناس حلويين غيروا أسلوب ليه ملل وروتين..

و اللي هيتشائم إفلتوا وسيبوه لا سلام ولا كلام..

غيروا موود غيروا موود..

أخرجوا أنزلوا أشتروا ورد..

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.