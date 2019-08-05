اتحاد الشغل يشرع في تكوين مراقبين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة

أفاد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، "أن الاتحاد قد شرع بعد في تكوين مراقبين استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم وسيكون في الموعد للمساهمة الايجابية في الممارسة الديمقراطية الحقيقية والفعلية".

وأكد في تصريح إعلامي خلال إشرافه، الاثنين في صفاقس، على إحياء الذكرى 72 لمعركة 5 أوت 1947 "أن المنظمة الشغيلة تقف على نفس المسافة من كل الأطراف وحريصة كل الحرص على إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم ولكنها لن تخون الشعب التونسي على حد تعبيره مشددا بالقول "لن نسمح بتسليم دواليب الدولة لكل من "هب ودب" في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها البلاد".

وأضاف الطبوبي قوله "أنا على يقين أن أبناء الشعب التونسي سيبهرون العالم من جديد خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة باختيار القائمات السياسية والشخصيات الوطنية المناسبة التي ستمثلهم سواء في رئاسة الجمهورية او داخل البرلمان والقادرين على تجميعهم والجديرين بائتمانهم على سيادة البلاد ومكتسباتها سيما خلال هذه المرحلة العصية التي تتطلب الكثير من الخبرة والدراية بمفهوم الدولة وتعقيداتها" وفق تقديره.

ونبه الأمين العام للاتحاد النقابيين والنقابيات قائلا "استعدوا لمعركة ما بعد الانتخابات القادمة باعتبارها ستكون معركة كسر العظام واستهداف الاتحاد الذي يسعى جاهدا إلى الدفع بالجزء الثالث من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وتفعيل ما جاء في الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية"

وتاتي كلمة الطبوبي خلال اشرافه على احتفالات ولاية صفاقس بالذكرى 72 لمعركة 05 أوت 1947، التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي بمعرض وثائقي احتضنه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حول حوادث 5 أوت 1947 التي سقط خلالها 32 شهيدا و500 جريحا تخلله ندوة تحت عنوان" معركة 5 أوت 1947 بين الماضي والحاضر : دروس في النضال والدفاع عن العمال" أثثها أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الدكتور "عثمان البرهومي"

كما تجمع عدد كبير من النقابيين، صباح الاثنين، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عدد من النقابيين والنقابيات بجهة صفاقس يتقدمهم الأمين العام للاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والمركزي للاتحاد ومكونات المجتمع المدني رافعين الرايات الوطنية ثم تحركوا في مسيرة نحو النصب التذكاري لمعركة 5 أوت 1947 وسط مدينة صفاقس رافعين شعارات من قبيل "شهداء شهداء أحنا ليكم أوفياء" و"لا شراكة ولا استعمار أحنا هوما أهل الدار" و"يا شهيد على دربك لن نحيد" ومن ثمة إلى مقبرة الشهداء حيث زاروا أضرحة شهداء 05 أوت 1947 وتمت تلاوة الفاتحة عليهم ووضع إكليل من الزهور على أضرحتهم.