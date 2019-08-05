نشرة أخبار السادسة.. الداخلية: فحص سيارة معهد الأورام أثبت وجود متفجرات بها ..و"حسم" وراء الحادث

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ معهد الأورام يستأنف استقبال المرضى، ومناورات أمريكية-كورية جنوبية بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ.

السيسي يلتقي السلطان بلقيه‎

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

معهد الأورام يستأنف استقبال المرضى

استأنف المعهد القومي للأورام، أعماله في استقبال المرضى حاليا، إذ يقوم الموظفون بالمعهد بعملهم بشكل طبيعي مع وضع حواجز لفصل الواجهة المتضررة جراء الانفجار الذي شهدته المنطقة الأمامية للمعهد أمس الأحد.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وحضر الإجتماع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.

مناورات أمريكية-كورية جنوبية بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ

بدأت كوريا الجنوبية وأمريكا مناورة عسكرية مشتركة اليوم الاثنين على الرغم من تهديدات كوريا الشمالية من عواقب ذلك.

طهران تعلن احتفاظها بـ130 طنا من الماء الثقيل و300 كيلو من اليورانيوم المخصب

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، احتفاظها بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل و 300 كلغ من اليورانيوم المخصب.





"الداخلية" تتهم "الإخوان" بتفجير معهد الأورام وقتل 20 مواطنا

وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي