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روسيا تهدد بالرد على نشر صواريخ أمريكية فى أسيا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:46 م
روسيا تهدد بالرد على نشر صواريخ أمريكية فى أسيا
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خاطر عبادة
 
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أكدّت روسيا اليوم الاثنين، أنها ستتخذ اجراءات للدفاع عن نفسها إذا ما قررت الولايات المتحدة نشر صواريخ فى أسيا عقب انهيار معاهدة الحد من الاسلحة التاريخية، وتتوقع من اليابان أن تنشر نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ الامريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير يوم السبت، إنه يفضل وضع صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في آسيا قريباً نسبياً.

وأدلى المسؤول الأمريكي بهذا التصريح بعد يوم واحد من انسحاب واشنطن من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، وهي معاهدة وقعت في عهد الحرب الباردة تم توقيعها في عام 1987 وحظرت الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 310 و 3400 ميل.


ورداً على سؤال حول احتمال نشر صواريخ أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا تخطط للانخراط في سباق تسلح مع واشنطن ، لكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي " إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة على وجه التحديد في آسيا، فستتخذ الخطوات المقابلة لتحقيق التوازن بين هذه الإجراءات من جانبنا في اتجاه التصدي لهذه التهديدات".

وقال، إن موسكو تتوقع أن تقوم طوكيو قريبًا بإطلاق نظام إطلاق الصواريخ الأمريكي MK-41 في اليابان.
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