البحرين: 75 % نسبة بحرنة الوظائف بالبنوك

قال النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق النيابية في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، إن التزام 40 بنكاً من البنوك الموجودة في مملكة البحرين بنسبة البحرنة أو ما يسمى التوطين، يقارب نحو 75 بالمائة.





وأضاف النفيعي، أنه يوجد 54 بنكاً في مملكة البحرين؛ وفقاً لتصريحات لصحيفة أخبار الخليج.





ولفت النفيعي إلى أن القانون ينص على ألا تقل نسبة البحرنة في القطاع البنكي عن 50 بالمائة من عدد الوظائف، مضيفاً أن هناك 10 بنوك تجاوزت لديها نسبة البحرنة 90 بالمائة.





وأضاف النفيعي أن قطاع البنوك في البحرين من القطاعات الواعدة التي تشهد اعتماداً كبيراً على البحرينيين لما لديهم من خبرات واسعة وكفاءات كبيرة في هذا المجال.





وأكد تشجيعه السياسات التي يتبعها قطاع البنوك في البحرين بإعطاء الأولوية للبحرينيين؛ ما يدل على الاهتمام بالكفاءة الوطنية، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك تعيين أول بحريني لرئاسة إدارة المخاطر في بنك البحرين الوطني، ومن قبله تعيين أول بحريني في منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد.





وأشار النفيعي إلى أن البحرينيين لديهم خبرات كبيرة في العمل البنكي ومن الرواد في المنطقة في هذا المجال، متمنياً من باقي البنوك في البحرين أن تعتمد على الكفاءات الوطنية في تقلد المناصب القيادية لديها.