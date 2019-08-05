العراق يسترد أكثر من مليار دولار من أموال الدولة المسروقة

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اعلنت لجنة مكافحة الفساد في العراق اليوم الاثنين انها استردت مليار دولار من الاموال المسروقة من خزائن الدولة في الاشهر الستة الاولى من العام في جهودها الاخيرة للقضاء على الفساد.



وقالت لجنة النزاهة قد أصدرت 857 مذكرات توقيف ضد الحكومة المسؤولين، من بينهم 407 اعتقلوا.



وتعد الكسب غير المشروع مستوطنة في جميع أنحاء العراق، والتي تصنف في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر دول العالم فسادًا وفقًا لمؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية.



ومنذ عام 2004، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام الذي أطاح بالرئيس صدام حسين، وتقريبا اختفى 250 مليار $ من الأموال العامة إلى جيوب شادي السياسيين ورجال الأعمال، وفقا للبرلمان.



وهذا المبلغ هو ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتكافح لجنة مكافحة الفساد لتعقب الأموال التي يتم سحبها من خزائن الدولة، بما في ذلك الأموال المخصصة لإعادة بناء البلاد التي دمرتها عقود من الصراع.



وفي الأسبوع الماضي قال إن حوالي 10 ملايين دولار من المساعدات للنازحين في محافظة نينوى بشمال العراق، حيث مقر تنظيم داعش، اختلسها حاكمها السابق الهارب نوفل عقوب.



وفي إبريل، قالت إن أكثر من 60 مليون دولار من الأموال العامة اختلسها مسؤولون في الموصل - عاصمة نينوى - بالقرب من أكوب، الذي أقيل في أعقاب غرق عبارة تسببت في مقتل 150 شخصًا.



