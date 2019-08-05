محمد زكي: حادث معهد الأورام محاولة لبث صورة للعالم أن مصر غير مستقرة

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حادث معهد الأورام يتضمن عدة محاور أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وهذا الحادث محاولة لإفساد فرحة المصريين بهذه المناسبة الدينية.





وأوضح "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن حادث معهد الأورام محاولة لاستقطاب أكبر قدر من الكاميرات الفضائية لبث صورة للعالم أن هناك عدم استقرار في مصر.



