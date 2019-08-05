قطع مياه الشرب عن مدينة قها ساعتين لغسيل الشبكات  

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن مدينة قها غدًا الثلاثاء ابتداء من الساعه الثالثة مساءا وحتى الساعه الخامسة مساءًا وذلك لاعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.





وأهابت الشركة في بيان اعلامي صادر اليوم بالمواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتيجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.





