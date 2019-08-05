ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قطع مياه الشرب عن مدينة قها ساعتين لغسيل الشبكات  

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:45 م
قطع مياه الشرب عن مدينة قها ساعتين لغسيل الشبكات  
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن مدينة قها غدًا الثلاثاء ابتداء من الساعه الثالثة مساءا وحتى الساعه الخامسة مساءًا وذلك لاعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.


وأهابت الشركة في بيان اعلامي صادر اليوم بالمواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتيجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات