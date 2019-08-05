بعث نجم هجوم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، برسالة إلى الجماهير، عقب تعرضه لإصابة في العضلة النعلية، خلال أول تدريب له مع الفريق الكاتالوني استعداداً للموسم الجديد، والتي ستحرمه من السفر إلى الولايات المتحدة.



نشر "البرغوث" عبر حسابه على إنستغرام صورة له خلال التدريب، وكتب: "نلتقي قريباً".



وأوضح: "أردت أن أبدأ، لكن بكل أسف تعرضت لإصابة في أول تدريب سيجعلني أبتعد عن الملاعب لوقت قصير، أشكركم على رسائلكم الودودة، كنت أرغب أن أكون مع الفريق ومع المشجعين الذين يؤازروننا في الولايات المتحدة، هذه المرة لن يكون ممكناً، لكننا سنلتقي قريباً".



وسيبدأ ميسي فترة التأهيل للتعافي من الإصابة على الفور داخل منشآت الفريق الكاتالوني، ليحاول اللحاق بأولى مباريات الموسم الجديد في "الليغا" 16 يناير (كانون الثاني) أمام بلباو في ملعب سان ماميس.



وذكر بيان للنادي أن إصابة ميسي (32 عاماً)، العائد لتوه من عطلة صيفية عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا، قد تستغرق بين أسبوع إلى اثنين.