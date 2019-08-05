خبراء: الولايات المتحدة "تلعب بالنار" مع رفع التعريفات
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:42 م
ترجمة - منة الشريف
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وفقًا للخبراء من مؤسسات الفكر والرأي إن بعض السياسيين الأمريكيين يبالغون في تقدير ائتمانات الأمة لأن الوعود التي تحققت أصبحت بمثابة توقيعهم.
وخرقت الولايات المتحدة مرة أخرى كلمتها بإعلانها خطة لفرض 10 في المائة إضافية من التعريفة الجمركية على 300 مليار دولار من الواردات الصينية ابتداء من 1 سبتمبر.
وقال الباحثون والخبراء في ندوة عقدت في جامعة رنمين الصينية اليوم الاثنين إن أولئك الذين يضيئون براميل المسحوق سيحترمون.
وقال يو مياوجي نائب مدير المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين "الجانب الأمريكي يفتقر إلى الإخلاص في التشاور ويعتاد على ممارسة أقصى قدر من الضغط."
كما قال تشنغ داوي، الباحث في الأكاديمية الوطنية للتنمية والاستراتيجية، جامعة رنمين الصينية: "على عكس موقف الصين في حل المشكلات، فإن الولايات المتحدة تتخذ موقفا يتمثل في إثارة المتاعب".
وقال تشنغ إن الصين حافظت دائما على كلمتها، وأن الدولة، استنادا إلى مبادئ السوق، خلقت مؤخرا ظروفا مواتية للشركات المحلية لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
كما لم يجلب التقليب أي فائدة للولايات المتحدة، أظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأ إلى 2.1 في المائة في الربع الثاني، منخفضًا عن 3.1 في المائة من النمو في الربع الأول من العام.
وشكلت السلع الاستهلاكية نسبة كبيرة في تهديد التعريفة الجمركية الأخير ضد الصين، قال خبراء في الندوة إن ارتفاع التعريفة الجمركية سيضر بمصالح عدد كبير من المستهلكين الأمريكيين إذا ما بدأ سريانه وأثار ضغوطا تضخمية في البلاد.
وقال هوو جيان قوه نائب رئيس الجمعية الصينية لدراسات منظمة التجارة العالمية "من الضروري الاعتراف بالتعقيد والطبيعة طويلة الأجل للاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة"، مضيفا أنه بالنسبة لاكبر اقتصادين في العالم، " فصل "نظرية غير واقعية.
وخرقت الولايات المتحدة مرة أخرى كلمتها بإعلانها خطة لفرض 10 في المائة إضافية من التعريفة الجمركية على 300 مليار دولار من الواردات الصينية ابتداء من 1 سبتمبر.
وقال الباحثون والخبراء في ندوة عقدت في جامعة رنمين الصينية اليوم الاثنين إن أولئك الذين يضيئون براميل المسحوق سيحترمون.
وقال يو مياوجي نائب مدير المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين "الجانب الأمريكي يفتقر إلى الإخلاص في التشاور ويعتاد على ممارسة أقصى قدر من الضغط."
كما قال تشنغ داوي، الباحث في الأكاديمية الوطنية للتنمية والاستراتيجية، جامعة رنمين الصينية: "على عكس موقف الصين في حل المشكلات، فإن الولايات المتحدة تتخذ موقفا يتمثل في إثارة المتاعب".
وقال تشنغ إن الصين حافظت دائما على كلمتها، وأن الدولة، استنادا إلى مبادئ السوق، خلقت مؤخرا ظروفا مواتية للشركات المحلية لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
كما لم يجلب التقليب أي فائدة للولايات المتحدة، أظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأ إلى 2.1 في المائة في الربع الثاني، منخفضًا عن 3.1 في المائة من النمو في الربع الأول من العام.
وشكلت السلع الاستهلاكية نسبة كبيرة في تهديد التعريفة الجمركية الأخير ضد الصين، قال خبراء في الندوة إن ارتفاع التعريفة الجمركية سيضر بمصالح عدد كبير من المستهلكين الأمريكيين إذا ما بدأ سريانه وأثار ضغوطا تضخمية في البلاد.
وقال هوو جيان قوه نائب رئيس الجمعية الصينية لدراسات منظمة التجارة العالمية "من الضروري الاعتراف بالتعقيد والطبيعة طويلة الأجل للاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة"، مضيفا أنه بالنسبة لاكبر اقتصادين في العالم، " فصل "نظرية غير واقعية.
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