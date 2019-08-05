بعد براءة 53 متهمًا.. بني هلال: القضاء أغلق صفحة كانت مليئة بالدم لبدء تعايش سلمي

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أشاد أشرف الهلالي، المتحدث باسم قبيلة بني هلال، بحكم محكمة جنايات الأقصر، والتي قضت ببراءة 53 متهمًا في أحداث " بني هلال والدابودية"، والتي راح ضحيتها نحو 23 شخصًا، وأصيب 50 آخرون في محافظة أسوان، اثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2014، فيما تم نظر القضية على مدار 5 سنوات، جاء من بينهم قرارًا من محكمة جنايات قنا والتي كانت منعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، في 7 يونيو 2016، بإعدام 26 متهما وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10 سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ المتهمون بتقديم طعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض، والمطالبة بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى، لتقضي محكمة جنايات الأقصر، اليوم ببراءة 53 متهمًا.



وأوضح المتحدث باسم قبيلة بني هلال، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن القضاء أنصف القبيلتين بأحكام البراءة، مشيرًا إلى أن هناك أطراف خارجية تدخلت لإشعال الفتنة بين "بني هلال والدابودية"، مما جعل هناك أنهارًا من الدماء، مؤكدًا أن صدور حكم البراءة طوى صفحة كبيرة من المشاحنات بين الطرفين، وأنصف المظلومين، لبدء حياة جديدة وتعايش سلمي فيما بينهم.

وأضاف، أن أحكام القضاء التي صدرت سابقًا، قبولت بكل احترام من الطرفين، دون تعقيب عليها، لافتًا إلى أن صدور حكم البراءة اليوم، كان بمثابة انقاذ عشرات الأسر التي عانت طوال الـ5 سنوات الماضية، لفقدان أربابهم خلف القضبان، مقدمًا التحية لقضاء مصر الشامخ الذي يعمل على اظهار الحقائق.



