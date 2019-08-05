الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 1%

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على انخفاض وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث أغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8465 نقطة، لتسجل السوق خسائر نقطية بلغت 91 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة، وذلك بضغط من قطاع المصارف والذي تراجع لأدنى مستوى في 4 أشهر.





وارتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 3.33 مليار ريال تمت عبر تداول 116.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 154.3 ألف صفقة.





وتراجعت الأسهم بضغط من الأسهم قطاع البنوك حيث تراجع القطاع بنحو 1.3 في المائة، فيما تصدرت شركة سابك الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، ليأتي بعدها أسهم القطاع المصرفي.





وتصدرت أسهم شركة اميانتيت بنحو 3.5 في المائة، تلاها أسهم شركة خدمات السيارات بارتفاع 3.4 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة متلايف للتأمين بمكاسب بلغت 2.2 في المائة.





فيما تصدرت التراجعات أسهم رعاية الطبية بانخفاض 7.7 في المائة، تلاه أسهم ولاء للتأمين بنحو 6.1 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة باتك الذي تراجع بنحو 4.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 44 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 132 شركة.





وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم سابك بنحو 357.7 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الراجحي بنحو 352.6 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 184.9 مليون ريال.