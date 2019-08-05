النظام السوري يعلن استهداف محيط قاعدة حميميم بقذائف صاروخية
أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأكد المصدر أنه "بتاريخ اليوم وفي
تمام الساعة الثالثة والنصف قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية
بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".
أعلنت قوات النظام السوري، اليوم الاثنين،
استئناف العمليات العسكرية في إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع
على التوالي، بعد إعلان نظام الأسد الموافقة على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي
ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.
واتهمت قيادة جيش النظام، وفق بيان نشره
إعلام الأسد، المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا بأنها رفضت الالتزام بوقف إطلاق
النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة"،
معلنة أنها ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها، وسترد
على اعتداءاتها.
وكان النظام السوري، أعلن الخميس الماضي،
موافقته على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي
القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام (سانا)،
تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا.
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